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В Харькове неадекватный... голый иностранец бросался на такси (видео)

18.06.2018 14:16

Патрульные установили личность нападавшего и отпустили его

Ранним утром 18 июня в Шевченковском районе Харькова обнаженный мужчина пытался залезть на автомобиль такси. Соответствующее видео было опубликовано в одном из городских пабликов.

Скрин с видео

"Неадекватный, голый иностранец бросался на машину такси. В итоге, разбил таксисту лобовое стекло, вызвали полицию, оформляют", – говорится в описании к видео. 

В пресс-службе патрульной полиции подтвердили информацию об инциденте. По данным копов, в 05:30 к ним поступил сигнал от водителя автомобиля "ВАЗ", у которого произошел конфликт с голым мужчиной. Харьковчанин заявил, что хулиган пытался повредить его машину. // Сегодня

 

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