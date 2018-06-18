В Харькове неадекватный... голый иностранец бросался на такси (видео)

Ранним утром 18 июня в Шевченковском районе Харькова обнаженный мужчина пытался залезть на автомобиль такси. Соответствующее видео было опубликовано в одном из городских пабликов.

"Неадекватный, голый иностранец бросался на машину такси. В итоге, разбил таксисту лобовое стекло, вызвали полицию, оформляют", – говорится в описании к видео.

В пресс-службе патрульной полиции подтвердили информацию об инциденте. По данным копов, в 05:30 к ним поступил сигнал от водителя автомобиля "ВАЗ", у которого произошел конфликт с голым мужчиной. Харьковчанин заявил, что хулиган пытался повредить его машину. // Сегодня