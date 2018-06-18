В Харькове неадекватный... голый иностранец бросался на такси (видео)

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Патрульные установили личность нападавшего и отпустили его
Ранним утром 18 июня в Шевченковском районе Харькова обнаженный мужчина пытался залезть на автомобиль такси. Соответствующее видео было опубликовано в одном из городских пабликов.
"Неадекватный, голый иностранец бросался на машину такси. В итоге, разбил таксисту лобовое стекло, вызвали полицию, оформляют", – говорится в описании к видео.
В пресс-службе патрульной полиции подтвердили информацию об инциденте. По данным копов, в 05:30 к ним поступил сигнал от водителя автомобиля "ВАЗ", у которого произошел конфликт с голым мужчиной. Харьковчанин заявил, что хулиган пытался повредить его машину. // Сегодня
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