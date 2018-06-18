Голова сільради відповідатиме у суді за одержання 8 тис. доларів хабара

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Білгород-Дністровська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно керівника сільської ради у Татарбунарському районі, підозрюваного у хабарництві.
За клопотанням прокуратури посадовця відсторонено від займаної посади.
Так, керівник органу місцевого самоврядування вимагав та одержав від громадянина 8 тис доларів США неправомірної вигоди.
Вказані кошти посадовець сільради отримав за сприяння в укладенні договору довгострокової оренди земельної ділянки площею 0,20 га під розміщення газової автозаправної станції.
Як повідомлялося раніше, голову сільради викрили безпосередньо під час вчинення правопорушення у лютому 2018 року співробітники прокуратури спільно з працівниками Управління захисту економіки в Одеській області.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Татарбунарського відділу поліції.
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