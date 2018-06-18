Київводоканал попереджає про планові відключення водопостачання (адреси)

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Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
19 червня з 10.00 до 24.00 – просп. Науки, 49-Б (гаражний кооператив), 51 (автозаправка), 53 (ШЕУ);
19 червня з 23.00 до 07.00 20 червня – вул. акад. Корольова, 2, 4, 6, 8, 10, 10-А, 10-Б (ж/б), 8-А (д/с);
20 червня з 10.00 до 19.00 - просп. Перемоги, 9-Б (піцерія);
20 червня з 10.00 до 23.00 – вул. Велика Васильківська, 74, 76, 76-Б, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94 (ж/б), 78 (школа);
21 червня з 10.00 до 17.00 – вул. Велика Васильківська, 69 (ДП УкрДАГП);
21 червня з 10.00 до 23.00 – вул. Метрологічна, 12 (НДІ);
22 червня з 10.00 до 24.00 – просп. Науки, 43, 54-Б (ж/б); вул. Лисогірська, 4 (інститут),
Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою. // Київводоканал
Когда в 2010 году России было предоставлено право на проведение чемпионата, мало кто мог видеть в Москве угрозу, и тем более предсказать начало новой холодной войны. Но...