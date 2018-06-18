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Высший совет правосудия разблокировал создание Антикоррупционного суда

18.06.2018 14:50

ВСП единогласно поддержал президентский технический законопроект

 

Высший совет правосудия (ВСП) на заседании в понедельник, 18 июня, единогласно поддержал президентский проект закона "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Игорь Бенедисюк. Фото: vru.gov.ua

Вопрос на голосование вынес глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, и соответствующее решение было поддержано единогласно.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" в соответствии с процедурой, определенной частью 2 ст. 125 Конституции Украины.

Как рассказал на согласительном совете 18 июня глава фракции БПП Артур Герасимов, рассмотреть технические законопроекты для создания Антикоррупционного суда Верховная Рада может уже в четверг, 21 июня.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде. Депутаты завершили эпопею с принятием важнейшего закона, и теперь в Украине появится новый судебный орган. 11 июня президент подписал соответствующий документ.

Народный депутат Мустафа Найем рассказывал о еще одном законе, без которого невозможно создать Антикоррупционный суд. По его словам, чтобы заработал суд, необходимо принять закон о механизме его физического и юридического создания. Что сегодня и сделал президент.

В свою очередь руководитель Специализированный антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий определил сроки, когда суд займется первыми взяточниками. По его словам, первые дела могут начать рассматривать в декабре 2018 – январе 2019 годов. // Сегодня

 

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