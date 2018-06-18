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В результаті авіаудару на сході Сирії загинули десятки бійців Асада

18.06.2018 15:02

Через авіаудар на сході Сирії загинули понад 50 бійців, які воювали на боці президента країни Башара Асада. Коаліція під проводом США заперечує причетність до атаки.

 Внаслідок авіаудару в Сирії в ніч на понеділок, 18 червня, загинули щонайменше 52 бійців, що воювали на боці сирійського режиму. Серед них було приблизно 30 іракців, передає базований в Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Удару було завдано біля селища Аль-Харі та міста Абу-Кемаль на кордоні з Іраком.

Сирійські військові на околицях Абу-Камаля

Спостерігачі повідомили, що цей авіаудар по проурядових силах був одним із найсильніших. Поки, однак, їм невідомо, хто його завдав. Сирійські державні ЗМІ звинуватили в атаці коаліцію під проводом США. Але в Пентагоні заперечили це. "Жоден член коаліції під проводом США не здійснював ударів поблизу Абу-Кемаля", - повідомив речник командування збройних сил США, передає агенція Reuters.

Сирійський конфлікт розпочався весною 2011 року з мирних протестів проти режиму президента країни Башара Асада, які потім перетворилися на повномасштабну громадянську війну з участю іноземних держав та терористичних груп. Відтоді понад 350 тисяч людей було вбито, а мільйони сирійських громадян стали біженцями. // DW

 

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