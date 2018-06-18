В результаті авіаудару на сході Сирії загинули десятки бійців Асада

Через авіаудар на сході Сирії загинули понад 50 бійців, які воювали на боці президента країни Башара Асада. Коаліція під проводом США заперечує причетність до атаки.

Внаслідок авіаудару в Сирії в ніч на понеділок, 18 червня, загинули щонайменше 52 бійців, що воювали на боці сирійського режиму. Серед них було приблизно 30 іракців, передає базований в Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Удару було завдано біля селища Аль-Харі та міста Абу-Кемаль на кордоні з Іраком.

Спостерігачі повідомили, що цей авіаудар по проурядових силах був одним із найсильніших. Поки, однак, їм невідомо, хто його завдав. Сирійські державні ЗМІ звинуватили в атаці коаліцію під проводом США. Але в Пентагоні заперечили це. "Жоден член коаліції під проводом США не здійснював ударів поблизу Абу-Кемаля", - повідомив речник командування збройних сил США, передає агенція Reuters.

Сирійський конфлікт розпочався весною 2011 року з мирних протестів проти режиму президента країни Башара Асада, які потім перетворилися на повномасштабну громадянську війну з участю іноземних держав та терористичних груп. Відтоді понад 350 тисяч людей було вбито, а мільйони сирійських громадян стали біженцями. // DW