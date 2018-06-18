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У столиці затримали групу закарпатців, які залишили без зв’язку мешканців Солом’янського району

18.06.2018 15:26

Чоловіки вирізали понад 100 метрів кабелю зв’язку, який хотіли здати у пункт прийому металобрухту. Із викраденим їх помітили поліцейські та затримали на місці.

Близько 2-ї години під час відпрацювання території Солом’янського району на вулиці Скрипника працівники поліції помітили чотирьох осіб, які несли мотки кабелю. При появі правоохоронців чоловіки занервували і навіть намагалися позбутися дротів.

Фото Поліція Києва.

Як розповів начальник кримінальної поліції Солом’янського управління поліції Сергій Борданов, незнайомців негайно зупинили для встановлення особи та походження кабелю зв’язку:

Фото Поліція Києва.Фото Поліція Києва.

«Ми з’ясували, що дроти загальною вагою близько 60 кілограмів чоловіки вирізали неподалік та несли до пункту прийому металобрухту, де планували отримати за це гроші. Факт крадіжки згодом підтвердили співробітники відповідної організації. Тож викрадене ми вилучили, а правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Затримані – уродженці Закарпатської області, 1994, 1996, 1997 та 1998 років народження. Двоє із них – рідні брати, які у минулому році потрапляли у поле зору правоохоронців Дніпровського району столиці за вчинення майнового злочину.

«Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до шести років позбавлення волі», - зазначив Сергій Борданов.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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