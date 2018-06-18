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Денисову за 5 дней в РФ не допустили ни к одному украинскому политзаключенному

18.06.2018 15:38

Денисова на встрече с Мокальковой будет говорить о несоблюдении договоренностей о доступе к задержанным

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на встрече с омбудсменом РФ Тетягою Мокальковою будет говорить о несоблюдении российской стороной договоренностей о доступе к задержанным. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

"Сегодня должна состояться встреча Л. Денисовой с ее российским визави Т. Москальковой. Украинская обмудсмен поставит вопрос несоблюдения российской стороной договоренностей президентов о доступе уполномоченных к задержанным", - написала она.

Как сообщила Геращенко, она, как и президент Украины Петр Порошенко, находится на постоянном телефонном контакте с Денисовой, пока она в РФ.

"Только что получила информацию, что Людмиле не дали свидания в Лефортово, где содержится Р. Сущенко и другие украинцы. Ее запрос на посещение и соответствующие документы отправили на рассмотрение в федеральное управление исполнения наказаний хотя этот вопрос должен рассмотреть и решить начальник тюрьмы", - написала она.

По словам Геращенко, у Денисовой было решение суда на свидания с Сущенко.

"Несмотря на договоренности на высшем уровне, Л. Денисову, которая уже 5 дней находится в РФ, не допустить ни к одному украинцу: ни к О. Сенцову, ни к Н. Карпюку, ни к Р. Сущенко. Сокрытие правды о пленниках, недопуск к ним - скорее всего, свидетельствует об ухудшении состояния здоровья украинцев, психологическом давлении на них", - добавила Геращенко. // РБК-Украина

 

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