В Одесі припинили діяльність етнічного злочинного угрупування фальшивомонетників

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Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією припинили в Одесі діяльність етнічного злочинного угрупування, яке спеціалізувалося на виготовленні підроблених банкнот вітчизняної та основних іноземних валют.
За результатами проведених оперативних закупівель правоохоронці придбали у зловмисників півтори тисячі підроблених доларів США та дев’ять тисяч фальшивих євро.
Під час обшуків у фальшивомонетників вилучено так звану «куклу» на суму 500 тисяч доларів США та нерозрізаний лист підроблених гривневих купюр. Затримано чотирьох учасників угруповання.
Ватажок угруповання, котрий організував його діяльність, перебуваючи в слідчому ізоляторі за раніше скоєні злочини, отримає додатковий термін ув’язнення.
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