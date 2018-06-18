В Одесі припинили діяльність етнічного злочинного угрупування фальшивомонетників

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією припинили в Одесі діяльність етнічного злочинного угрупування, яке спеціалізувалося на виготовленні підроблених банкнот вітчизняної та основних іноземних валют.

За результатами проведених оперативних закупівель правоохоронці придбали у зловмисників півтори тисячі підроблених доларів США та дев’ять тисяч фальшивих євро.

Під час обшуків у фальшивомонетників вилучено так звану «куклу» на суму 500 тисяч доларів США та нерозрізаний лист підроблених гривневих купюр. Затримано чотирьох учасників угруповання.

Ватажок угруповання, котрий організував його діяльність, перебуваючи в слідчому ізоляторі за раніше скоєні злочини, отримає додатковий термін ув’язнення.

Служба безпеки України