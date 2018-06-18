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В Одесі припинили діяльність етнічного злочинного угрупування фальшивомонетників

18.06.2018 15:50

 Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією припинили в Одесі діяльність етнічного злочинного угрупування, яке спеціалізувалося на виготовленні підроблених банкнот вітчизняної та основних іноземних валют.

За результатами проведених оперативних закупівель правоохоронці придбали у зловмисників півтори тисячі підроблених доларів США та дев’ять тисяч фальшивих євро.

Фото Служба безпеки України.

Під час обшуків у фальшивомонетників вилучено так звану «куклу» на суму 500 тисяч доларів США та нерозрізаний лист підроблених гривневих купюр. Затримано чотирьох учасників угруповання.

Фото Служба безпеки України.

Ватажок угруповання, котрий організував його діяльність, перебуваючи в слідчому ізоляторі за раніше скоєні злочини, отримає додатковий термін ув’язнення.

Фото Служба безпеки України.

Служба безпеки України

 

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