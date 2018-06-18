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На Луганщині судитимуть співорганізаторку т. зв. «референдуму» у Новопсковському районі

18.06.2018 16:03

Прокуратурою Луганської області здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно мешканки Луганщини за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (вчинення за попередньою змовою групою осіб умисних дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України).

Встановлено, що у травні 2014 року мешканка Новопсковського району, виконуючи відведену їй роль «секретаря виборчої дільниці», разом з іншими членами так званої «виборчої комісії» організувала проведення голосування на підтримку «акту про державну самостійність «ЛНР» на території одного з селищ Новопсковського району. Після проведення зазначеного «заходу» жінка особисто взяла участь у підрахунку бюлетенів, про що склала та підписала так званий «протокол».

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 110 КК України направлено до суду.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 110 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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