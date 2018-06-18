На Київщині хлопець втратив руку, демонструючи вибухівку в режимі онлайн

Двоє товаришів напідпитку за допомогою мобільного телефону здійснювали онлайн-трансляцію в одній із соціальних мереж - демонстрували вибухонебезпечні предмети: гранату «РГД-5», тротилову шашку та детонатор.

У результаті необережного поводження з ними стався вибух. 25-річний житель села Велика Солтанівка Васильківського району отримав тяжкі травми: рвана рана та ампутація передпліччя лівої руки. Наразі поліцейські встановлюють звідки у молодого чоловіка такий арсенал боєприпасів.

Вибух стався у квартирі потерпілого. Про вказану подію поліцейським повідомив працівник Васильківської центральної районної лікарні, який надавав невідкладну медичну допомогу хлопцю.

Правоохоронці виїхали на місце події та провели невідкладний обшук. З підвального приміщення у будинку, де стався вибух, поліцейські вилучили більше сотні різнокаліберних набоїв до вогнепальної зброї.

Наразі проводиться комплекс слідчих дій. Триває розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Київської області