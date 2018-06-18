В Париже самолет экстренно сел из-за массовой драки на борту

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина на Ибицу, был вынужден совершить экстренную посадку в Париже, поскольку капитан сообщил, что 20 отдыхающих принимают участие в "пьяной" драке на борту.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Мirror.

Драку спровоцировали трое пьяных мужчин, их удалили из самолета после приземления во Франции.

Капитан самолета заявил, что на борту рейса находились дети и рейс был перенаправлен для безопасности всех пассажиров на борту.