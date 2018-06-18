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В Париже самолет экстренно сел из-за массовой драки на борту

18.06.2018 16:29

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина на Ибицу, был вынужден совершить экстренную посадку в Париже, поскольку капитан сообщил, что 20 отдыхающих принимают участие в "пьяной" драке на борту. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Мirror.

В Париже самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту

Драку спровоцировали трое пьяных мужчин, их удалили из самолета после приземления во Франции.

Капитан самолета заявил, что на борту рейса находились дети и рейс был перенаправлен для безопасности всех пассажиров на борту.

 

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