В Париже самолет экстренно сел из-за массовой драки на борту

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина на Ибицу, был вынужден совершить экстренную посадку в Париже, поскольку капитан сообщил, что 20 отдыхающих принимают участие в "пьяной" драке на борту.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Мirror.
Драку спровоцировали трое пьяных мужчин, их удалили из самолета после приземления во Франции.
Капитан самолета заявил, что на борту рейса находились дети и рейс был перенаправлен для безопасности всех пассажиров на борту.
Когда в 2010 году России было предоставлено право на проведение чемпионата, мало кто мог видеть в Москве угрозу, и тем более предсказать начало новой холодной войны. Но...