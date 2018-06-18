В Израиле украинец убил молдаванина за «хохла»

Израильский суд оставил под стражей гражданина Украины, который подозревается в непреднамеренном убийстве гражданина Молдовы за употребление в его адрес слова "хохол".

Об этом сообщают местные русскоязычные издания.

Инцидент произошел рано утром 26 мая возле бара на улице Гутман в городе Петах-Тикве. 43-летний молдаванин Алексей Гунта был обнаружен лежащим на тротуаре у входа в бар в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу, где он через несколько дней скончался.

В обвинительном заключении, оглашенном в воскресенье, 17 июня, утверждается, что поводом для конфликта стало слово "хохол", произнесенное Гунтой в адрес 21-летнего украинца Дмитрия Тикляна. В ответ обвиняемый начал наносить обидчику удары кулаком по голове. Попытки прохожих разнять оппонентов успехом не увенчались. Один из ударов был настолько сильным, что Гунта упал на мостовую и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Отмечается, что Тиклян проживает в Израиле с февраля 2018 года, зарабатывает на жизнь ремонтными работами и считает себя беженцем.

Его обвиняют не только в непредумышленном убийстве, но и в попытке помешать ходу следствия из-за разговоров со свидетелями, в которых Тиклян убеждал их не давать против него показаний. // Апостроф