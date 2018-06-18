У Калуші чоловік вбив власного батька і побив слідчого поліції

У п’ятницю, 15 червня, до Івано-Франківського міського суду було доставлено раніше несудимого, непрацюючого 30-річного калушанина.

Цей чоловік підозрюється у вчинені злочинів передбачених ч. 2 ст. 121 та ч. 2 ст. 345 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого та умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків відповідно).

Суд встановив, що підозрюваний, разом зі своїм батьком, пізно ввечері 12 червня 2018 року, розпивали алкогольні напої, за адресою проживання у місті Калуші. Під час, цього між двома чоловіками виник словесний конфлікт на побутовому ґрунті. В ході даного конфлікту підозрюваний спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму батькові, після чого останній помер.

Наступного дня, до чергової частини Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про виявлення трупа потерпілого. Прибувши на місце події, слідчий у форменому одязі зайшов до будинку, у якому на той час знаходився підозрюваний.

Слідчий, зайшовши до кімнати у якій перебував останній, представився йому та пред’явив службове посвідчення. Після чого, підозрюваний безпричинно наніс правоохоронцю декілька ударів кулаком, внаслідок чого той отримав тілесні ушкодження у вигляді забою м’яких тканин лівої половини обличчя.

Врахувавши всі матеріали, та дослідивши докази й обставини по даній справі, Івано-Франківський міський суд ухвалив застосувати щодо підозрюваного 1988 року народження міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Оскільки вчинений ним злочин відноситься до насильницьких злочинів, то альтернативна грошова застава судом не визначалася. // Галицький кореспондент