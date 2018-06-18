Прокуратура викрила аферистку, яка за підробленими документами привласнювала квартири киян

Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві та оперативного супроводження Київського міського управління ДВБ НП України за результатами клопіткої роботи викрито схему шахрайського заволодіння квартирами у м. Києві та встановлено особу, яка її організувала.

Установлено, що 38-річна мешканка Київської області, вступивши у змову з кількома спільниками та використовуючи підроблені документи, заволоділа 2 квартирами в м. Києві, що належали іншим громадянам. Оформивши на підставних осіб право власності на вказані квартири, шахрайка перепродала їх іншим власникам.

За такою ж схемою шахрайка мала намір заволодіти майном ще одного потерпілого, однак правоохоронці завадили її планам.

За результатами слідства, зловмисницю затримали у порядку ст. 208 КПК України. У ході обшуків вилучено докази її злочинної діяльності.

На даний час аферистці оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 1,2 млн грн.

Її дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно та в особливо великих розмірах та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України - закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений у особливо великих розмірах.

У межах кримінального провадження тривають слідчі (розшукові) дії щодо інших учасників квартирної афери. У тому числі перевіряється інформація про можливу причетність до вчинення злочинів одного із співробітників столичного територіального підрозділу Національної поліції України.

На незаконно відчужене майно накладено арешт.

Прес-служба прокуратури міста Києва