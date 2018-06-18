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СБУ оголосила про підозру «функціонеру» «ДНР» за фінансування тероризму

18.06.2018 18:05

Служба безпеки України оголосила про підозру «функціонеру» терористичної організації «ДНР», який фінансував незаконні збройні формування бойовиків.

Правоохоронці встановили, що в 2015 році мешканець Донецька за власної ініціативи почав фінансувати незаконні збройні формування та постачати паливно-мастильні матеріали для потреб бойовиків. Потім зловмисника було призначено «генеральним директором ГП «Республиканская топливная компания Министерства угля и энергетики «ДНР». Ця компанія отримувала з Росії паливо для заправки військової техніки бойовиків. Частина паливно-мастильних матеріалів реалізовувалась бойовиками за комерційними цінами, гроші йшли на фінансування терористичної організації «ДНР».

Наразі, у рамках відкритого кримінального провадження, зловмиснику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5.

Для виявлення потенційних співучасників схеми правоохоронці провели на території підконтрольній українській владі низку обшуків у комерційній структурі, частина якої належить фігуранту справи, а також у помешканнях його близьких «зв’язків». Вилучено докази, які, можливо, підтвердять фінансування терористичної організації «ДНР» з території України.

У відповідь на дії співробітників спецслужби, для приховування своєї протиправної діяльності та з метою завадити пособникам надати важливі показання, ватажки ОРДО арештували «гендиректора паливної компанії» та через Інтернет розповсюдили інформацію про зникнення посадовця з робочого місця і перебування його «на підвалі».

Тривають слідчо-оперативні дії та документування протиправної діяльності спільника терористів. 

Прес-центр СБ України
 

 

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