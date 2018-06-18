40 вооруженных бандюков угрожали расправой прокурорам и военным на полигоне в Одесской области

Группа из 40 вооруженных неизвестных людей угрожала расправой работникам прокуратуры и военнослужащим ВСУ во время документирования противоправных действий относительно самовольного захвата части земель Тарутинского военного полигона в Одесской области.

Как сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины, об этом сегодня заявил начальник отдела юридического департамента Минобороны Украины полковник юстиции Сергей Остапенко, передает УНН.

"16 июня военной прокуратурой Одесского гарнизона было зарегистрировано три уголовных производства по ч.2 с.342, ч.1 ст.345 и ч.1 ст.350 (сопротивление работнику правоохранительного органа, угроза убийством в отношении работника правоохранительного органа, угроза в отношении должностного лица) Уголовного кодекса Украины.

Остапенко рассказал, что в этот день представителям прокуратуры была доведена информация о продолжении преступных действий по самовольному захвату и использованию земель полигона владельцами одного из агропредприятий. Работники прокуратуры, прибывшие на место происшествия, обнаружили 4 комбайна, которые собирали урожай. С целью установления следственным путем лиц, совершивших противоправные действия, были приняты меры к осмотру места происшествия и техники, а также допроса соответствующих лиц.

"Однако к месту происшествия прибыли более 40 вооруженных огнестрельным и холодным оружием лиц на 12 внедорожниках и легковых автомобилях, в т.ч. с иностранной регистрацией. Указанные лица, отказываясь представиться, физически препятствовали работникам правоохранительных органов в проведении следственных действий, а в дальнейшем угрожали физическим насилием и убийством как работникам прокуратуры, так и присутствовавшим военнослужащим Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул Остапенко.

По его словам, Тарутинский полигон, который имеет площадь более 24 тыс. га, был передан в собственность военных еще в середине 40-х годов прошлого века. В годы независимости Украины часть его земель была передана в аренду под осуществления сельскохозяйственной деятельности. Однако впоследствии по решению судов разных инстанций соглашения были признаны недействительными, в результате чего 23 523 га было изъято в пользу Министерства обороны Украины. Таким образом, на сегодня в незаконной аренде находится 2,8 тыс. га, договоры по использованию которых рассматриваются в судебных инстанциях.

Что касается земельного участка, на котором произошел инцидент 16 июня, то, как отметил Остапенко, срок действия договора с ее аренды истек еще в 2013 году, но сельхозработы на ней продолжают незаконно вестись.