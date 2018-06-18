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40 вооруженных бандюков угрожали расправой прокурорам и военным на полигоне в Одесской области

18.06.2018 17:50

Группа из 40 вооруженных неизвестных людей угрожала расправой работникам прокуратуры и военнослужащим ВСУ во время документирования противоправных действий относительно самовольного захвата части земель Тарутинского военного полигона в Одесской области. 

Как сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины, об этом сегодня заявил начальник отдела юридического департамента Минобороны Украины полковник юстиции Сергей Остапенко, передает УНН.

Группа из 40 вооруженных лиц угрожала расправой военным на полигоне в Одесской области

"16 июня военной прокуратурой Одесского гарнизона было зарегистрировано три уголовных производства по ч.2 с.342, ч.1 ст.345 и ч.1 ст.350 (сопротивление работнику правоохранительного органа, угроза убийством в отношении работника правоохранительного органа, угроза в отношении должностного лица) Уголовного кодекса Украины.

Остапенко рассказал, что в этот день представителям прокуратуры была доведена информация о продолжении преступных действий по самовольному захвату и использованию земель полигона владельцами одного из агропредприятий. Работники прокуратуры, прибывшие на место происшествия, обнаружили 4 комбайна, которые собирали урожай. С целью установления следственным путем лиц, совершивших противоправные действия, были приняты меры к осмотру места происшествия и техники, а также допроса соответствующих лиц.

"Однако к месту происшествия прибыли более 40 вооруженных огнестрельным и холодным оружием лиц на 12 внедорожниках и легковых автомобилях, в т.ч. с иностранной регистрацией. Указанные лица, отказываясь представиться, физически препятствовали работникам правоохранительных органов в проведении следственных действий, а в дальнейшем угрожали физическим насилием и убийством как работникам прокуратуры, так и присутствовавшим военнослужащим Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул Остапенко.

По его словам, Тарутинский полигон, который имеет площадь более 24 тыс. га, был передан в собственность военных еще в середине 40-х годов прошлого века. В годы независимости Украины часть его земель была передана в аренду под осуществления сельскохозяйственной деятельности. Однако впоследствии по решению судов разных инстанций соглашения были признаны недействительными, в результате чего 23 523 га было изъято в пользу Министерства обороны Украины. Таким образом, на сегодня в незаконной аренде находится 2,8 тыс. га, договоры по использованию которых рассматриваются в судебных инстанциях.

Что касается земельного участка, на котором произошел инцидент 16 июня, то, как отметил Остапенко, срок действия договора с ее аренды истек еще в 2013 году, но сельхозработы на ней продолжают незаконно вестись.

 

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