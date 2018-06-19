Всемирная организация здравоохранения официально признала игроманию заболеванием

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала самостоятельным диагнозом патологическое влечение к играм. Организация внесла игроманию («Gaming Disorder») в опубликованный в понедельник, 18 июня, каталог заболеваний.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Новый диагноз включает зависимость от онлайн- и видеоигр, указывается в заявлении ВОЗ. Критериями для постановки диагноза называются потеря контроля над частотой и длительностью игры, все чаще отдаваемый игре приоритет перед другими занятиями, а также продолжение игры даже при наличии негативных последствий.
По мнению ВОЗ, диагноз игровой зависимости должен ставиться, если пациенты охвачены патологическим влечением на протяжении не менее чем 12 месяцев. Параллельно с игроманией в каталог заболеваний ВОЗ по-прежнему включена зависимость от азартных игр. || «ФАКТЫ»
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