Всемирная организация здравоохранения официально признала игроманию заболеванием

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Новый диагноз включает зависимость от онлайн- и видеоигр, указывается в заявлении ВОЗ. Критериями для постановки диагноза называются потеря контроля над частотой и длительностью игры, все чаще отдаваемый игре приоритет перед другими занятиями, а также продолжение игры даже при наличии негативных последствий.

По мнению ВОЗ, диагноз игровой зависимости должен ставиться, если пациенты охвачены патологическим влечением на протяжении не менее чем 12 месяцев. Параллельно с игроманией в каталог заболеваний ВОЗ по-прежнему включена зависимость от азартных игр. || «ФАКТЫ»