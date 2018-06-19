В Торецке пьяный подонок жестоко избил 14-летнюю подругу дочери

Мужчина обратился к девочке нецензурной бранью, угрожал ей ножом, а затем набросился на нее с деревянным черенком от вил

В Торецке пьяный мужчина жестоко избил 14-летнюю подругу дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что поздно вечером 16 июня 49-летний житель Торецка распивал дома спиртное вместе со своей женой и друзьями. В это время к его дочери пришла 14-летняя подруга. Мужчина обратился к девочке нецензурной бранью, угрожал ей ножом, а затем набросился на нее с деревянным черенком от хозяйственных вил, в результате чего ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, раны лобной области, мягких тканей головы, грудной клетки и тупую травму живота.

Потерпевшую срочно доставили в городскую больницу, а мужчину – в отделение полиции.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно сообщения мужчине о подозрении в совершении инкриминируемого преступления и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения. // 112.ua