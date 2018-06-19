В США задержали украинку, которая хранила в доме 130 кг марихуаны

В США, в городе Вудленд Парк, что в штате Колорадо, по подозрению в нелегальном выращивании марихуаны арестовали украинку. Об этом сообщает офис шерифа округа Теллер в Facebook.

Как сообщается, в четверг 14 июня, после получения ордера на обыск, окружной шериф и сотрудники городского отделения полиции совершили рейд в доме украинки. Во время обыска были обнаружены и изъяты 130 кг марихуаны и 86 живых растений. Стоимость изъятых наркотиков по предварительной оценке составляет 1,4 млн долларов.

Подозреваемая - 52-летняя Светлана Азовская, гражданка Украины. Сейчас ей инкриминируют незаконное выращивание марихуаны, что влечет за собой уголовную ответственность. // 112.ua