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В США задержали украинку, которая хранила в доме 130 кг марихуаны

19.06.2018 01:59

Стоимость изъятой партии составляет 1,4 млн долларов

 В США, в городе Вудленд Парк, что в штате Колорадо, по подозрению в нелегальном выращивании марихуаны арестовали украинку. Об этом сообщает офис шерифа округа Теллер в Facebook.

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Как сообщается, в четверг 14 июня, после получения ордера на обыск, окружной шериф и сотрудники городского отделения полиции совершили рейд в доме украинки. Во время обыска были обнаружены и изъяты 130 кг марихуаны и 86 живых растений. Стоимость изъятых наркотиков по предварительной оценке составляет 1,4 млн долларов.

Подозреваемая - 52-летняя Светлана Азовская, гражданка Украины. Сейчас ей инкриминируют незаконное выращивание марихуаны, что влечет за собой уголовную ответственность. // 112.ua

 

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