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Каста, привыкшая «брать»: в Киеве на взятке попались прокурор и бывший сотрудник ГПУ

19.06.2018 08:36

Взяточников задержали во время получения основной суммы взятки

 

В понедельник, 18 июня, в Киеве во время получения взятки задержали прокурора одной из Киевских местных прокуратур и бывшего сотрудника Генеральной прокуратуры.

Фото: Лариса Сарган/Facebook

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, действующий прокурор по предварительному сговору с бывшим работником ГПУ с сентября 2017 года вымогал у двух человек $22 500 за несообщение о подозрении одному из них в уголовном производстве.

взятка

Их задержали после того, как бывший работник ГПУ в кафе Mafia получил для себя и прокурора последнюю часть взятки в размере $20 000.

По факту получения взятки ведется расследование, решается вопрос об аресте подозреваемых. Им грозит до 12 лет лишения свободы. // Сегодня

 

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