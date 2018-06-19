Беглого депутата Одесского облсовета задержали после попытки подкупить детектива НАБУ

Суд назначил предполагаемому сообщнику депутата Одесского облсовета залог в 2 миллиона долларов. Сам депутат полгода назад сбежал от спецназа НАБУ, выпрыгнув в окно.

15 июня правоохранители задержали предполагаемого сообщника депутата Одесского областного совета, который подозревается в предложении сотруднику НАБУ неправомерной выгоды в размере 500 тыс. долл. США. Перед этим почти шесть месяцев – с начала 2018 года — подозреваемый скрывался от следствия.

Как сообщает НАБУ, 16 июня Печерский районный суд. Киева по ходатайству следователей Генеральной прокуратуры избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.

12 января 2018 года следователи Генеральной прокуратуры Украины по материалам детективов НАБУ, которые работали в составе совместной следственной группы, сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его подельнику в предложения неправомерной выгоды служебному лицу Национальном бюро за совершение действий последним с использованием собственного служебного положения в интересах тех, кто предлагает неправомерную выгоду. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

После вручения уведомления о подозрении одному из участников данного преступления удалось скрыться. Тогда был объявлен в розыск.

По данным СМИ, депутат Одесского облсовета Олег Бабенко убежал от спецназа НАБУ, выпрыгнув в окно.

Как сообщает НАБУ, неправомерная выгода сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов ООО, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме по завладению средствами бюджета Одессы. Речь идет о деньгах, полученных от продажи в декабре 2016 года городским советом Одессы здания государственного предприятия «Завод «Краян» по завышенным ценам, а именно — за 185 млн грн. При том, что реальная рыночная стоимость такого здания, как установлено следствием, находится в диапазоне между 37 и 92 млн грн. По версии следствия, вероятным бенефициаром (выгодоприобретателем) ООО есть подозреваемый в предложения предоставление неправомерной выгоды служебному лицу Национального бюро депутат Одесского облсовета.

Указанные факты детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. Во время следствия в декабре 2016 года инициировано наложение ареста на счета упомянутого частного общества. // УНИАН