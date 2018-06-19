Стрельба в шведском Мальмё: два человека убиты, четверо ранены

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Полиция пока не сообщает мотивы стрельбы
В шведском городе Мальмё произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек. Об этом сообщает местная полиция.
"Один из раненых, 18-летний мужчина, умер в больнице. Еще один из раненых, 29-летний мужчина, умер в больнице. Родственники информированы", - говорится в сообщении.
С ранениями госпитализирован еще один человек. В общем числе на данный момент четверо раненых.
"Нет никаких признаков того, что это теракт. Скорее всего, перестрелка между преступниками", - сообщил полицейский. // 112.ua
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