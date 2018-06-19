Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 18.06.2018

До Приморського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернувся 53-річний житель Ширяївського району, який заявив, що на розі вулиці Куйбишева та проспекту Олександрівський хтось проник до салону його автівки і викрав звідти автомагнітолу. Вжитими заходами правоохоронці викрили 34-річного одесита, який надав правдиві свідчення та повернув вкрадене.

До Арцизького відділу поліції із заявою звернувся 33-річний житель м. Арциз, який повідомив, що хтось зайшов до його будинку і вкрав комп’ютер, гітару, електрошліфувальну машинку, газовий балон та ще дещо з інструментів. По «гарячих слідах» у скоєнні злочину було викрито 34-річного раніше судимого місцевого жителя, який надав правдиві свідчення та повернув вкрадене.

До Ізмаїльського відділу поліції звернувся 52-річний працівник однієї із телекомунікаційних компаній і повідомив, що із колодязя зв’язку хтось демонтував сто метрів кабелю. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили 48-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення та повернув вкрадене.

Працівниками патрульної поліції м. Ізмаїл в ході несення служби виявлено та вилучено у 19-річного чоловіка поліетиленовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожою на марихуану. Вилучене направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру на дослідження. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

ВК ГУНП в Одеській області