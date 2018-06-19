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Под Каневом утонули братья 11 и 13 лет

19.06.2018 09:55

Вчера в Каневе на реке Днепр утонули два брата, 2005 и 2007 годов рождения. 

Об этом сообщило Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области, передает УНН.

утонули

“18 июня в Каневе на реке Днепр утонули двое братьев, им было тринадцать и одиннадцать лет”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители, которые отдыхали на реке, увидели вещи детей и забили тревогу.

На месте происшествия сразу были организованы поисковые работы с участием спасателей местной пожарно-спасательной части совместно с работниками полиции и местным населением. Лишь в 20:30 местный водолаз-волонтер, который спустился на дно реки, поднял на поверхность тела мальчиков.

По данным ГСЧС, только с начала июня на водоемах Черкасской области погибли 7 украинцев, из которых 3 — дети. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах.

“С начала года на водных объектах (Черкасской) области зарегистрировано 37 происшествий, в результате которых 27 человек погибли (5 детей) и 25 человек спасены”, — уточнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

 

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