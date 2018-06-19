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Госдеп подтвердил неизменность политики США в отношении украинского Крыма

19.06.2018 10:05

Заявление спровоцировано появившейся в СМИ информации, что на саммите G7 президент США Дональд Трамп назвал Крым "русским"

Высокопоставленный представитель Государственного департамента США подтвердил, что Крым это Украина, передает пресс-служба Госдепа.

112.ua

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, и наша политика по Крыму остается неизменной", - заявил он.

По его словам, американские санкции в отношении РФ по Крыму будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не прекратит свою оккупацию и не вернет Крым Украине.

Также Госдеп США призвал Россию освободить 150 политических и религиозных заключенных. // 112.ua

 

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