Госдеп подтвердил неизменность политики США в отношении украинского Крыма

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Заявление спровоцировано появившейся в СМИ информации, что на саммите G7 президент США Дональд Трамп назвал Крым "русским"
Высокопоставленный представитель Государственного департамента США подтвердил, что Крым это Украина, передает пресс-служба Госдепа.
"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, и наша политика по Крыму остается неизменной", - заявил он.
По его словам, американские санкции в отношении РФ по Крыму будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не прекратит свою оккупацию и не вернет Крым Украине.
Также Госдеп США призвал Россию освободить 150 политических и религиозных заключенных. // 112.ua
Когда в 2010 году России было предоставлено право на проведение чемпионата, мало кто мог видеть в Москве угрозу, и тем более предсказать начало новой холодной войны. Но...