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В США застрелили 20-летнего рэпера-грабителя XXXTentacion

19.06.2018 10:15

В Майами совершено покушение на рэпера XXXTentacion (Джасей Дуэйн Онфрой). Он был доставлен в госпиталь в критическом состоянии, позже в полиции подтвердили, что Онфрой скончался в больнице.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Stereogum.

В США застрелили 20-летнего рэпера XXXTentacion

По данным издания, молодой человек выбирал себе мотоцикл в районе Дирфилд-Бич, когда кто-то подошел к нему и выстрелил. По словам свидетелей, у молодого человека отсутствовал пульс.

В июле 2016 Онфроя взяли под арест и предъявили обвинение за грабеж с использованием смертоносного оружия. Внеся залог в 10 тыс. долларов, Онфрой продолжил работу над своим дебютным альбомом “Bad Vibes Forever”. Выход альбома планировался на 31 октября 2016 года, однако дата пришлось отложить, ведь в начале октября Онфроя арестовали и обвинили в незаконном лишении свободы, давления на свидетеля и нападении с нанесением телесных повреждений беременной жертве (бывшей девушке рэпера по имени Женева). 14 декабря 2017 Онфроя снова взяли под под скорректированный домашний арест за нарушение правил залога.

Местное издание The Miami New Times ранее в июне опубликовало материал о Онфрой, в котором была изложена история его преступлений. Также в материал был включен интервью с его бывшей девушкой, которая обвинила рэпера в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии.

 

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