Уволен советник главы СБУ Тандит

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на информированный источник.

По его словам, он уволен с должности приказом.

Приказ подписан недавно.

Тандит подал заявление об увольнении, которое было удовлетворено.

Собеседник сообщил, что накануне Тандит был замечен на форуме лидера политической партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко "Новый курс Украины".

Кроме того, Тандит планирует вести свою программу на телеканале "Прямой".

Дозвониться лично Тандиту пока не удалось.

Как сообщалось, Грицак назначил Тандита своим советником в июле 2015 года.