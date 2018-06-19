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СБУ викрила міжнародну платіжну систему на співпраці зі санкційною російською компанією

19.06.2018 10:35

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України викрили міжнародну платіжну систему на співпраці зі санкційною російською компанією.

СБ України на постійній основі проводить системну роботу із моніторингу ефективності застосованих персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, введеного в дію Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018.

Оперативники спецслужби встановили, що одна із заборонених в Україні російських платіжних систем для уникнення дії застосованих до неї обмежень використовує для переказу коштів в Україну можливості партнера – міжнародної платіжної системи “TYME”. Впровадження платіжними системами цього протиправного механізму підтверджено відповідними документальними матеріалами.

СБУ поінформувала Національний банк України про ризики виникнення загроз національній безпеці у зв’язку з такою діяльністю. На підставі матеріалів Служби державний регулятор прийняв рішення про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи “TYME”.

Служба безпеки України раніше вже інформувала НБУ про іншу міжнародну платіжну систему, яка здійснювала співпрацю із забороненими в Україні контрагентами. У зв’язку з цим Національний банк застосував до неї обмежувальні заходи.

Наразі вказана міжнародна платіжна система припинила свою взаємодію із платіжними системами країни-агресора.

 

Прес-центр СБ України

 

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