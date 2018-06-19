На Львовщине на взятке в $1,5 тыс. попался глава райадминистрации

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Правоохранители 18 июня задержали председателя Старосамборской районной администрации Львовской области Ореста Бонка по подозрению во взяточничестве.
Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.
"18 июня при процессуальном руководстве военной прокуратуры Львовского гарнизона, следователями ГУНП во Львовской области задокументирован факт вымогательства и получения председателем Старосамборского РГА Львовской области неправомерной выгоды в размере 1,5 тыс. долларов США", - сказано в нем.
В сообщении не уточняется, у кого и за что он требовал взятку.
По данным обладминистрации чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Проводятся первоочередные следственные действия, а также обыск по месту работы.
По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении и избрания меры пресечения.
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