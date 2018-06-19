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На Вінниччині затримали на хабарі заввідділенням лікарні

19.06.2018 10:55

Співробітники Служби безпеки України затримали завідуючу відділенням однієї з районних лікарень Вінницької області при отриманні неправомірної вигоди.

Оперативники спецслужби встановили, що лікар вимагала десять тисяч гривень від мешканки сусіднього району за організацію пологів. Правоохоронці затримали зловмисницю на робочому місці під час отримання всієї суми хабара.

хабар

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція проводилася спільно з управлінням захисту економіки Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.

 

Прес-центр СБ України

 

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