В России 27-летняя следователь обвинила начальницу в давлении и застрелилась на рабочем месте

Следователь отдела МВД по городу Лангепас в Ханты-Мансийском автономном округе совершила самоубийство из табельного оружия на рабочем месте.

Об этом говорится в сообщении в паблике «Вконтакте» «Омбудсмен полиции».

Согласно данным из поста, инцидент произошел около десяти часов утра по местному времени — вскоре после того, как женщина заступила на дежурство. В качестве предположительной причины суицида указывается конфликт с новой начальницей. Автор поста утверждает, что следователь «оставила записку, но ее усиленно прячут».

Информагентство «Банкфакс» пишет , что самоубийство совершила 27-летняя Кристина Стребельцева, которая перевелась на службу в Лангепас из Барнаула полгода назад.

Вскоре после публикации первого поста в «Омбудсмене полиции» появилось предположительное фото записки , которую оставила Стребельцева — в ней содержатся обвинения в адрес начальницы следственного отдела. «Знай, что я не ходила и не гуляла с мороженым по городу!» — этот текст есть и на фото из паблика, и в сообщении «Банкфакса».