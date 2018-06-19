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В России 27-летняя следователь обвинила начальницу в давлении и застрелилась на рабочем месте

19.06.2018 11:05
Следователь отдела МВД по городу Лангепас в Ханты-Мансийском автономном округе совершила самоубийство из табельного оружия на рабочем месте.
 
Об этом говорится в сообщении в паблике «Вконтакте» «Омбудсмен полиции».
 
застрелилась
 
Согласно данным из поста, инцидент произошел около десяти часов утра по местному времени — вскоре после того, как женщина заступила на дежурство. В качестве предположительной причины суицида указывается конфликт с новой начальницей. Автор поста утверждает, что следователь «оставила записку, но ее усиленно прячут».
 
Информагентство «Банкфакс» пишет, что самоубийство совершила 27-летняя Кристина Стребельцева, которая перевелась на службу в Лангепас из Барнаула полгода назад.
 
Вскоре после публикации первого поста в «Омбудсмене полиции» появилось предположительное фото записки, которую оставила Стребельцева — в ней содержатся обвинения в адрес начальницы следственного отдела. «Знай, что я не ходила и не гуляла с мороженым по городу!» — этот текст есть и на фото из паблика, и в сообщении «Банкфакса».
 
Ura.ru пишет, что в Лангепас выехали глава местного управления МВД Василий Романица и прокурор округа Евгений Ботвинкин. // Медиазона

 

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