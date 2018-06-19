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«Михомайданщики» перевелись, теперь под Раду кинули «афганцев»: произошли потасовки с полицией

19.06.2018 11:45

Входы и выходы в парламент заблокированы

В центре Киева под зданием Верховной Рады произошли столкновения между протестующими афганцами и полицией, сообщает телеканал "112 Украина".

МВД Украины Twitter

По информации корреспондента телеканала, афганцам удалось прорвать оцепление полиции на площади перед парламентом и прорваться непосредственно к зданию Рады. Сейчас они находятся под окнами парламента. В связи с этим перекрыты все входы и выходы в здание Верховной Рады - туда никого не пускают и не выпускают.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", на лестнице парламента в настоящее время происходят стычки, полиция применяет спецсредства, митингующие бросают в сторону полиции бутылки.

Как уточнил в комментарии корреспонденту "112 Украина" нардеп Дмитрий Добродомов, основное требование протестующих афганцев - приравнять их льготы к льготам участников боевых действий. По его информации, среди протестующих на площади Конституции также присутствуют шахтеры.

В 11:45 к протестующим вышла первый вице-спикер Ирина Геращенко. 

Ранее сегодня сообщалось о митинге афганцев в центре Киева с "социальными требованиями". В связи с этим с утра движение в центре столицы, в частности по ул. Грушевского, осложнено.

 

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