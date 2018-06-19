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У Києві на хабарі затримали чергового прокурора

19.06.2018 11:55

Правоохоронці задокументували факт вимагання неправомірної вигоди прокурором однієї з Київських місцевих прокуратур та колишнім працівником Генеральної прокуратури України. Вимагали у двох громадян 22 500 доларів США.

В ході досудового розслідування оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції встановили, що кошти фігуранти вимагають за неповідомлення про підозру одному з учасників кримінального провадження.

хабар

Працівниками відділу протидії хабарництву Департаменту захисту економіки Нацполіції спільно з слідчими Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України хабарників було затримано під час одержання частини неправомірної вигоди - 20 тисяч доларів США. Затримали їх в одному з столичних закладів харчування.

 

 

 

За даним фактом слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Прокурора та його «спільника» затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Департамент захисту економіки
Національної поліції України

тел. довіри(098) 103-96-59
dze@ekon.np.gov.ua

 

 

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