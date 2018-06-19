Китаянка в Москве попросила полицейских найти и удалить видео, на котором она занимается сексом

Китаянка Китая Ван Нин, зарегистрированная в Сиднее, приехав на ЧМ-2018, познакомилась с двумя болельщиками из Аргентины и занялась с ними групповым сексом. Но уже попрощавшись с ними, она сообразила, что надо было настоять на удалении видео прямо на месте.

Как сообщает 18 июня Instagram Mash, туристка познакомилась с двумя аргентинцами в Москве 16 июня, и те пригласили ее в гости к себе в отель "Авеню". Посиделки плавно перетекли в групповой секс по взаимному согласию, никаких претензий к партнерам у Ван Нин не было.

По словам девушки, ее смутило только то, что один из ее новых знакомых снимал происходящее на видео. Прощаясь, китаянка попросила его удалить запись. Однако, приехав в свой отель, она поняла, что запись могут оставить и есть опасность, что ее опубликуют в интернете. Поэтому китаянка обратилась в полицию с просьбой разыскать ее партнера, снимавшего интим, и заставить его удалить видео из памяти телефона. // NEWSru.com