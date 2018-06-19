Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Китаянка в Москве попросила полицейских найти и удалить видео, на котором она занимается сексом

19.06.2018 12:21

Китаянка Китая Ван Нин, зарегистрированная в Сиднее, приехав на ЧМ-2018, познакомилась с двумя болельщиками из Аргентины и занялась с ними групповым сексом. Но уже попрощавшись с ними, она сообразила, что надо было настоять на удалении видео прямо на месте.

Как сообщает 18 июня Instagram Mash, туристка познакомилась с двумя аргентинцами в Москве 16 июня, и те пригласили ее в гости к себе в отель "Авеню". Посиделки плавно перетекли в групповой секс по взаимному согласию, никаких претензий к партнерам у Ван Нин не было.

По словам девушки, ее смутило только то, что один из ее новых знакомых снимал происходящее на видео. Прощаясь, китаянка попросила его удалить запись. Однако, приехав в свой отель, она поняла, что запись могут оставить и есть опасность, что ее опубликуют в интернете. Поэтому китаянка обратилась в полицию с просьбой разыскать ее партнера, снимавшего интим, и заставить его удалить видео из памяти телефона. // NEWSru.com

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...