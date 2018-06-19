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На Закарпатті викрито на хабарі інспектора Управління держпраці

19.06.2018 12:32

Хустською місцевою прокуратурою разом зі співробітниками Управління захисту економіки Національної поліції України затримано інспектора Управління держпраці в Закарпатській області на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів США.

Гроші інспектор вимагав та отримав від місцевого підприємця за не притягнення його до адміністративної відповідальності за не оформлення найманого працівника.

Службову особу затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання оголошення йому підозри за ч. 3 ст. 368 КК України – вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою. та обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування доручено слідчому відділу Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області.

Прес-служба прокуратури Закарпатської області

 

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