На Закарпатті викрито на хабарі інспектора Управління держпраці

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Хустською місцевою прокуратурою разом зі співробітниками Управління захисту економіки Національної поліції України затримано інспектора Управління держпраці в Закарпатській області на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів США.
Гроші інспектор вимагав та отримав від місцевого підприємця за не притягнення його до адміністративної відповідальності за не оформлення найманого працівника.
Службову особу затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання оголошення йому підозри за ч. 3 ст. 368 КК України – вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою. та обрання йому запобіжного заходу.
Досудове розслідування доручено слідчому відділу Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області.
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