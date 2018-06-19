На Урале мужчину заживо сожгли на улице

В Копейске устанавливаются обстоятельства гибели 25-летнего мужчины, которого облили горючим веществом на улице и подожгли. Обстоятельства установят в ходе доследственной проверки, сообщил руководитель городского СО СУ СКР по Челябинской области Сергей Кистер.

Происшествие случилось еще в воскресенье, 17 июня, когда поздно вечером от дома на Уральской, 50 в реанимацию горбольницы привезли парня с ожогами 90% поверхности тела. На следующий день молодой человек скончался.

«Пока известно, что он вышел из дома и уже на улице получил ожоги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметил Сергей Кистер.

По данным Znak.сom из собственных источников, погибшему было 25 лет, он не судим, работал помощником кондитера на крупной фабрике тортов.

С места происшествия следователи помимо прочего изъяли зажигалку и емкость, в которой могло находиться горючее вещество.