В Запорожской области суд вынес приговоры троим боевикам «ДНР»

В Запорожской области трое обвиняемых в сепаратизме и участии в террористической организации "ДНР" получили различные тюремные сроки. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В частности, Приазовский районный суд приговорил к 8 годам лишения свободы уроженку города Торез Донецкой области, которую обвиняют в сепаратизме. Также Приазовский районный суд осудил на 9 и 8 лет тюрьмы двоих уроженцев Донецкой и Луганской областей, которые обвинялись в участии в террористической организации "ДНР". // Сегодня