У Вінниці патрульні оперативно затримали ймовірного викрадача авто

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Невідомий незаконно заволодів авто Peugeot, яке було припарковане в одному з дворів на вулиці Келецькій. Така інформація надійшла охоронцям порядку від власниці транспортного засобу увечері 17 червня.
Інспектори взялися відпрацьовувати прилеглу територію у пошуках викраденого авто. За декілька хвилин на вулиці Андрія Первозванного патрульні виявили ДТП – транспортний засіб Peugeot, схожий за орієнтуванням на викрадений, здійснив зіткнення з припаркованим на узбіччі авто Volkswagen.
Водій, який перебував за кермом Peugeot, намагався втекти, проте поліцейські оперативно його затримали. Під час спілкування з чоловіком, інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Проходити тест на стан сп'яніння водій відмовився. Також чоловік не надав патрульним документів на транспортний засіб і не зміг пояснити кому належить авто.
Охоронці порядку ймовірного викрадача авто затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу.
На водія патрульні склали адмінматеріали за ст.130 (Керування в стані сп’яніння), ч.1 ст.126 (Керування без відповідних документів) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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