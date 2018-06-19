На 82-м году жизни скончался украинский поэт Иван Драч

Отмечается, что Драч умер в Феофании после тяжелой болезни

В Феофании после тяжелой болезни умер украинский поэт и киносценарист Иван Драч. Об этом на своей странице в Facebook написал глава союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач.

"Сегодня, 19 июня, в Феофании. После тяжелой болезни. Умер утром. Значит, не нажился. Было ему 81 год. Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако же произошло то, что произошло", – отметил Сергей Трымбач.

Отмечается, что по завещанию Драча, его похоронят в родном селе Телиженцы, рядом с могилой его сына Максима.

На заседании Верховной Рады память Ивана Драча почтили минутой молчания.

"Сегодня умер Иван Федорович Драч, поэт, драматург, переводчик, общественный и государственный деятель, Герой Украины. Я прошу весь зал почтить минутой молчания память Героя Украины", – отметил спикер парламента Андрей Парубий.

Иван Федорович Драч - украинский политик, поэт, прозаик, драматург, критик времен советской эпохи. Родился 17 октября 1936 года, в селе Телиженцы, Украина. В годы СССР был связан с украинскими диссидентами.

Вместе с Вячеславом Черноволом, Михаилом Горынем и другими видными украинскими диссидентами Иван Драч создал в 1989 году Народный рух Украины (НРУ) - первую официальную украинскую антисоветскую организацию.

Трижды избирался в Верховную Раду Украины. В 2006 года ему было присвоено звание Героя Украины - "за самоотверженное служение украинскому народу, воплощенное в поэтическом слове и отстаивании идеалов свободы и демократии". // 112.ua