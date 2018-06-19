В России омбудсмен ничего не решает: синхронное посещение Сенцова и Вышинского под угрозой срыва

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила о том, что достигнутые договоренности о синхронном посещении украинского режиссера Олега Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены. По ее словам, запланированы очередные переговоры омбудсменов Украины и России.

Об этом Денисова написала в Facebook, передает УНН.

“Согласно нашим предварительным договоренностям, которые были на вечер 18-го июня, украинская сторона сделала все возможное для минимальных передвижений и максимального комфорта визитов Татьяны Москальковой (российского омбудсмена, — ред.) к тем лицам, которых она хотела посетить. В первую очередь, это Кирилл Вышинский”, — написала Денисова.

Она отметила, что в связи с приездом Москальковой Вышинского намерены переправить из херсонского в киевский СИЗО. В это время украинский омбудсмен должна была отправиться в Лабытнанги на встречу с Сенцовым. Согласно договоренностям, Москалькова и Денисова должны были одновременно посетить граждан России и Украины.

“Более того, мы даем ей возможность посетить Максима Одинцова и Александра Баранова. А уже после ее возвращения в Москву мы планируем совместное посещение Романа Сущенко. Затем уже дальнейшие шаги по посещению мной Челябинска, где находится Станислав Клых и Александр Кольченко. Затем посетить Николая Карпюка во Владимире, позже осуществить визит в Ростов и Крым. Такие договоренности были на вчера. Впрочем, опять ничего не произошло. Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести. Меня снова пригласили на переговоры”, — написала Денисова.