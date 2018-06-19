На Харківщині на хабарі від азербайджанця викрито двох прикордонних посадовців

У вівторок, 19 червня 2018 року, прокурорами військової прокуратури Харківського гарнізону спільно зі співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Харківській області в порядку ст. 208 КПК України, за вимагання та одержання неправомірної вигоди в розмірі 19800 грн, затримано інспектора прикордонного контролю 1 категорії – начальника групи відділення інспекторів прикордонної служби одного з відділів прикордонної служби Харківського прикордонного загону та начальника відділення інспекторів прикордонної служби цього ж відділу.

Установлено, що вказані службові особи, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, вимагали та одержали від громадянина Азербайджанської Республіки вказані грошові кошти за вчинення в його інтересах дій щодо зняття заборони в’їзду та потрапляння на територію України.

Одразу після внесення до паспорту зазначеного громадянина відомостей про в’їзд на територію України та одержання неправомірної вигоди правоохоронці затримані.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, тривають обшуки.

Затриманим готуються повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та до суду буде скеровано клопотання про обрання запобiжного заходу у видi тримання під вартою, а також відсторонення їх від займаних посад.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України