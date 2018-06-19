Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Харківщині на хабарі від азербайджанця викрито двох прикордонних посадовців

19.06.2018 14:11

У вівторок, 19 червня 2018 року, прокурорами військової прокуратури Харківського гарнізону спільно зі співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Харківській області в порядку ст. 208 КПК України, за вимагання та одержання неправомірної вигоди в розмірі 19800 грн, затримано інспектора прикордонного контролю 1 категорії – начальника групи відділення інспекторів прикордонної служби одного з відділів прикордонної служби Харківського прикордонного загону та начальника відділення інспекторів прикордонної служби цього ж відділу.

Установлено, що вказані службові особи, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, вимагали та одержали від громадянина Азербайджанської Республіки вказані грошові кошти за вчинення в його інтересах дій щодо зняття заборони в’їзду та потрапляння на територію України.

хабар

Одразу після внесення до паспорту зазначеного громадянина відомостей про в’їзд на територію України та одержання неправомірної вигоди правоохоронці затримані.

хабар

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, тривають обшуки.

Затриманим готуються повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та до суду буде скеровано клопотання про обрання запобiжного заходу у видi тримання під вартою, а також відсторонення їх від займаних посад.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...