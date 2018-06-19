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Трое полицейских пострадали в ходе стычек у здания Верховной Рады

19.06.2018 14:24

Один участник протеста задержан

В результате стычек у здания Верховной Рады, по последним данным, пострадали трое полицейских. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко журналистам у здания парламента, передает "112 Украина".

Трое полицейских пострадали в ходе стычек у здания Верховной Рады

"Трое (пострадавших правоохранителей, - ред.). Один от газового баллончика, другой получил повреждения во время потасовки. К счастью, это легкие повреждения", - сказал он.

По его словам, в настоящее время на площади находится около тысячи митингующих. Один участник протестов был задержан, сейчас он находится в районном управлении.

"Его задержал уже следователь по ст. 208 Уголовного кодекса по ст. 345 (нанесение телесных повреждений работнику полиции). Был проведен тест. У него легкое состояние алкогольного опьянения, примерно 1 промилле. Ему будет дана правовая помощь. Если нуждается, то будет оказана и медицинская помощь", - добавил начальник полиции.

Крищенко отметил, что сейчас наблюдается спокойная обстановка, полиция ведет переговоры с митингующими.

Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины обеспечивают правопорядок у здания парламента. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сейчас за правопорядком следят около 500 правоохранителей.

Отмечено, что заявки о проведении мероприятия были заблаговременно представлены в Киевскую городскую государственную администрацию.

Ранее сегодня сообщалось о митинге афганцев в центре Киева с "социальными требованиями". В связи с этим с утра движение в центре столицы, в частности по ул. Грушевского, осложнено.

 

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