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До 8 років позбавлення волі з конфіскацією засуджено мешканку Луганщини за збут ацетильованого опію

19.06.2018 14:35

Прокуратурою Луганської області підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно мешканки Луганщини за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України (придбання, зберігання та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, вчинений повторно), ч. 2 ст. 309 КК України (придбання та зберігання наркотичного засобу, вчинене повторно) та ч. 2 ст. 311 КК України (придбання та зберігання прекурсора, з метою його використання для виготовлення наркотичного засобу, вчинене повторно, у великих розмірах)

Досудовим розслідуванням встановлено, що раніше судима за вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, мешканка Сєвєродонецька незаконно придбала, зберігала та збувала особливо небезпечний наркотичний засіб – ацетильований опій за грошові кошти (300-400 грн за флакон). Крім того, під час обшуку за місцем мешкання правопорушниці виявлено та вилучено прекурсор, який остання зберігала з метою його подальшого використання для виготовлення наркотичного засобу.

Вироком Сєвєродонецького міського суду зловмисницю визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 311 КК України, та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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