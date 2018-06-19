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В Киевской области накрыли огромную сеть выездных борделей

19.06.2018 14:56

Более 40 путан обслуживали клиентов за сумму от 1500 до 5000 грн в час

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, шестеро сутенеров организовали в столице, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях сексуальные услуги гражданам по 1500 – 5000 гривен в час. Для этого они привлекли к своему бизнесу более 40 проституток разных возрастов и осуществляли за ними круглосуточный контроль. Также сбывали клиентам наркотические средства – амфетамин и каннабис.

Фото: kv.npu.gov.ua

Для прикрытия своей противоправной деятельности интимные услуги предоставлялись исключительно "на выезд" – по месту жительства или временного пребывания клиентов.

Во время 10 санкционированных обысков полицейские обнаружили и изъяли: деньги, полученные преступным путем, наркотические средства, банковские карты, на которые перечислялись вышеуказанные средства, средства связи, записные книжки со списками клиентов и их адресами и суммами полученных от них средств, а также графики дежурства девушек.

Фото: kv.npu.gov.ua

Продолжается комплекс следственных действий. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

Продолжается расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. // Сегодня

 

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