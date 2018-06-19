За втручання прокуратури Луганської області місцевий бюджет поповниться на суму понад 840000 грн.

Зокрема, встановлено факт використання суб’єктом господарювання земельної ділянки у м. Сєвєродонецьк площею понад 3 га без оформлення правовстановлюючих документів.

Прокуратура Луганської області, реагуючи на виявлені порушення вимог земельного законодавства, звернулась до суду з позовом про стягнення з підприємства-порушника заподіяних збитків.

Як результат, рішенням господарського суду Луганської області позов прокуратури області задоволено та стягнуто на користь місцевого бюджету заподіяну шкоду у розмірі 844 тис грн.

Прес-служба прокуратури Луганської області