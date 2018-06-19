На Волині чоловік за смертельний удар відсидить 8 років у тюрмі

Так, 13 вересня 2016 року, біля 14 год. 20 хв., нападник проходив повз квартиру і побачив у вікні чоловіка, який перебував на заробітках із його дружиною. За її розповіддю, чоловік чіплявся до неї. Тому, аби з'ясувати стосунки, чоловік зайшов у квартиру і наніс мешканцю удар кулаком в голову. Внаслідок чого заподіяв тяжке тілесне ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми з правобічними субдуральною і субарахноїдальною гематомами та забоєм головного мозку, з розвитком набряку та набухання головного мозку, яке 19 вересня 2016 року спричинило смерть потерпілого.

До того ж свідки повідомили суд і про несильні удари потерпілому ногою по тулубу.

При судово-медичному дослідженні виявлені тілесні ушкодження. Як висновок – тяжке тілесне ушкодження спричинило смерть потерпілого.

Суд засудив визнати чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.121 КК України, і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років.

До слова чоловік є уродженцем с. Прасковея Будьонівського району Ставропольського краю Російської Федерації, з середньою спеціальною освітою, одружений, має малолітню дитину, несудимий. // Конкурент