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Премьер: Контрабанда в Украине была бы невозможной без участия всех силовых структур

19.06.2018 16:10

По словам премьера, в результате контрабанды украинская экономика теряет десятки миллиардов гривень.

 Контрабанда в Украине была бы невозможной без участия всех силовых структур страны.

Гройсман: экономика из-за контрабанды теряет десятки миллиардов гривень / фото УНИАН

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на форуме в Киеве.

«В прошлую среду я сделал достаточно сильное заявление по борьбе с контрабандой. Вчера мы встречались в правительстве со всеми силовыми структурами. Но разве мы не знаем, что без участия всех силовых структур невозможна была бы контрабанда?», - сказал он.

По словам премьера, в результате контрабанды украинская экономика теряет десятки миллиардов гривень.

«А что такое контрабанда? Это десятки миллиардов гривень, которые отбирают у украинской экономики, украинской школы, украинской больницы, украинских пенсионеров и украинского войска. Вчера мы все собрались, и я рад, что мы приняли решение жестко бороться с контрабандой. В прошлом году мне удалось мобилизировать более 70 млрд грн. Уверен, что не меньшие ресурсы сегодня находятся в теневых схемах, которые разрушают национальную экономику», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщалось, по итогам заседания Координационного совета при участии руководства силового блока Гройсман заявил, что Кабмин и силовые ведомства разработали совместный план по борьбе с контрабандой.

Ранее премьер заявлял, что в 2017 году рост таможенных поступлений на уровне 70 млрд грн по сравнению с 2016 годом стал возможным благодаря детенизации. По словам премьера, потенциал дальнейшей детенизации составляет как минимум такую же сумму. // УНИАН

 

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