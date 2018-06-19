В Киеве трое отморозков обчистили квартиру знакомого, отобрав у него ключи

Когда злоумышленники грузили чужие вещи в авто, их задержали участковые

В Киеве полиция задержала злоумышленников, ограбивших квартиру местного жителя.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение, что на проспекте Королева ограбили квартиру. На вызов выехала следственно-оперативная группа и экипажи патрульных полицейских.

Выяснилось, что компания граждан употребляла алкогольные напитки возле жилого дома. Впоследствии между ними возник спор, в разгаре которой у одного из мужчин отобрали ключи от квартиры и похитили оттуда бытовую технику. Когда злоумышленники грузили чужие вещи в автомобиль, их задержали участковые офицеры и доставили в районное управление полиции.

Подозреваемых задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – киевляне 1969, 1984 и 1986 годов рождения. Двое из них ранее были судимы за кражи и грабежи.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до восьми лет лишения свободы. // Сегодня