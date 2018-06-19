В Днепре осудили подонков за жестокое убийство бездомного

В Днепре признали виновными подростков, которые в ночь на 10 февраля 2017 года до смерти избили одного бездомного и нанесли сильные повреждения другому.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко со ссылкой на решение Индустрального района Днепра.

Согласно постановлению, молодые люди 1997 и 2000 года рождения проведут за решеткой 12 лет.

14-летнюю школьницу суд отправил на два года в специальное учебно-воспитательное учреждение - профессионального училища социальной реабилитации, поскольку она не достигла возраста уголовной ответственности.

Вина задержанных подтверждается личным признанием и изъятыми вещественными доказательствами.

Напомним, в феврале 2017 года около полуночи двое подростков вместе с 13-летней школьницей увидели двух бездомных, которые спали на трубах теплотрассы возле жилого дома. Они в состоянии алкогольного опьянения начали бить бездомных ногами и камнями по голове. В результате полученных травм один из потерпевших скончался на месте. Злоумышленники скрылись с места преступления. // ТСН