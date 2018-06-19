НАБУ открыло дело в отношении нардепа Вилкула

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят досудебное расследование в уголовном производстве о возможном декларировании недостоверной информации депутатом Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Александром Вилкулом. Об этом свидетельствует одно из решений Соломенского райсуда Киева, передает издание "Слово и Дело".

В частности, в НАБУ установили, что парламентарий в 2015-2016 годах пользовался жилым домом площадью почти 379 кв. м и двумя земельными участками в Козине Киевской области, принадлежащих его тещи Марии Кондратюк. Указано, что данная недвижимость в декабре 2006 года после приобретения была передана в ипотеку Альфа-Банка на сумму 900 тысяч долларов. Детектив также отметил, что Кондратюк зарегистрирована не в Козине.

К тому же Кондратюк получает доходы от ООО "Метинвест Холдинг" и является основательницей криворожского ООО "Редакция газеты "Пульс Новости, факты, комментарии". То есть, характер выполняемой работы и образ жизни не указывают на ее фактическое проживание в указанном доме.

При этом нардеп в декларациях за 2015-2016 годы указывал недвижимое имущество в Днепре и Кривом Роге. В Киеве он декларировал только пользование номером площадью 25,8 кв. м в отеле "Национальный".

Детективы считают, что Вилкул мог проживать в доме в Козине и не декларировать его. В связи с этим НАБУ просило суд предоставить доступ к документам Альфа-Банка, а именно к указанному выше ипотечному договору и связанным с ним документам. Суд удовлетворил ходатайство.

Издание также отмечает, что в декларации за 2017 год у Вилкула исчез ряд объектов недвижимости и появилась столичная квартира тещи, которую он якобы арендует.